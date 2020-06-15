Altın fiyatı ne kadar oldu? Altın ne kadar arttı? Altın fiyatları nedir? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? Altın haftaya nasıl başladı?

Ülkeler koronavirüs salgını ile mücadele ederken, piyasalarda gösterdiği belirsizlik ve hareketlilikle ilginç bir seyir izliyor. Özellikle altın fiyatları tarihin gördüğü en büyük yükselişleri yakaladı. Peki güncel altın fiyatları nedir?

Altın fiyatı ne kadar oldu? Altın ne kadar arttı? Altın fiyatları nedir? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? Altın haftaya nasıl başladı?
15.06.2020 12:26 | Son Güncelleme: 15.06.2020 13:08

Cuma günü, dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 379 liradan tamamladı. Yeni haftaya da değer kaybıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 378,3 lira seviyesinde seyrediyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 621 lira, cumhuriyet altını da 2.540 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 1.721 dolar seviyesinde bulunuyor.

GRAM ALTIN

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ve ABD'de New York Fed imalat endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.700 doların destek olarak öne çıktığını, gram altında ise 375-385 lira bandının izleneceğini bildirdi.

Altın fiyatı ne kadar oldu? Altın ne kadar arttı? Altın fiyatları nedir? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? Altın haftaya nasıl başladı?
Altın ne kadar?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Etiketler: Gündem, Güncel, Haber
Umut Güner
umut.guner@haberler.com

Manşet

Haberler

Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunuldu Haber
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
BM 75. Genel Kurul Başkanlığı’na Türkiye’nin adayı Volkan Bozkır seçildi Haber
BM 75. Genel Kurul Başkanlığı'na Türkiye'nin adayı Volkan Bozkır seçildi
Metiner’den bomba iddia! 15 Temmuz’da Erdoğan’ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi Haber
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi
Bursa’da yaban mersini yetiştiren çiftçi, ürünlerini kilosu 50 liradan dalında satıyor Haber
Bursa'da yaban mersini yetiştiren çiftçi, ürünlerini kilosu 50 liradan dalında satıyor
İstanbul, Ankara ve Bursa’da maskesiz dışarı çıkmanın cezası netleşti Haber
İstanbul, Ankara ve Bursa'da maskesiz dışarı çıkmanın cezası netleşti
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti Haber
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
Son Dakika: Artan vakalar sonrası il il korona verileri netleşti! Ölüm oranının en yüksek olduğu kent Karadeniz’de Haber
Son Dakika: Artan vakalar sonrası il il korona verileri netleşti! Ölüm oranının en yüksek olduğu kent Karadeniz'de
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor Haber
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
Haberler››Gündem››Altın fiyatı ne kadar oldu? Altın ne kadar arttı? Altın fiyatları nedir? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? Altın haftaya nasıl başladı? - Haberler

Son Dakika Gündem Haberleri

00:57: Günlük burç yorumları 18 Haziran 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları) - Haberler 20:04: 17 Haziran Çarşamba koronavirüs tablosu Türkiye! Koronavirüsten dolayı kaç kişi öldü? Koronavirüs vaka, iyileşen, entübe sayısı ve son durum ne? - Haberler 19:50: Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürdüğü anları paylaştı - Magazin 17:09: Muş'ta görülmesi gereken yerler nerelerdir? Muş ili geçim kaynağı nedir? Muş nerededir? - Haberler 17:02: Ağrı'da neler yapılır? Ağrı'da gezilecek yerler nereler? Ağrı nerededir? - Haberler 16:48: Şampiyonlar ligi finali Lizbon'a mı alındı? Şampiyonlar ligi finali neden İstanbul'dan alındı? Şampiyonlar ligi finali Lizbon'da! Final maçı ne zaman? - Haberler 10:43: Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu - Haberler 09:22: Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti - Haberler 00:57: Günlük burç yorumları 17 Haziran 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları) - Haberler