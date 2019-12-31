Haberler » Ekonomi » Altın fiyatları 1,525 doların üzerinde - Ekonomi

Altın fiyatları 1,525 doların üzerinde

Küresel ekonomik büyüme endişeleri ve ABD-Çin ticaret anlaşmasının doları zayıflatmasıyla altın fiyatı 1,525 doların üzerinde seyretti.

31.12.2019 09:26 | Son Güncelleme: 31.12.2019 09:26 Altın fiyatları 1,525 doların üzerinde

Küresel ekonomik büyüme endişeleri ve ABD-Çin ticaret anlaşmasının doları zayıflatmasıyla altın fiyatı 1,525 doların üzerinde seyretti.

ABD ve Çin'in oluşturduğu ticari iyimserlik ve güçlü sanayi üretimi verilerine rağmen petrol fiyatlarında karışık bir seyir izlendi.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.03 düşüşle varil başına 66.65 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.11 düşüşle 61.61 dolardan işlem görüyor.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.91 artışla 18.17 dolardan,

altın, yüzde 0.50 artışla 1,526.30 dolardan,

bakır, yüzde 0.69 düşüşle 2.814 dolardan,

platin, yüzde 1.21 artışla 977.10 dolardan ve

paladyum yüzde 0.12 artışla 1,882.80 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 291 liraya, çeyrek altın 476 liraya, Cumhuriyet altını da 1,970 liraya yükseldi.

 



Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

10:20   Borsa İstanbul yılın son gününe artıda başladı - Ekonomi
10:17   Yerli otomobil için verilen sipariş 120 bini geçti - Ekonomi
10:16   Tüketicinin korunmasına ilişkin idari para cezaları artırıldı - Ekonomi
10:11   Bitkisel üretim istatistikleri açıklandı - Ekonomi
10:10   Alaşehir Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine odun desteği - Ekonomi
10:03   Son dakika: Kasım ayında dış ticaret açığı 2 milyar 234 milyon dolara yükseldi - Ekonomi
09:31   Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu - Ekonomi
09:22   THY ile Boeing arasındaki uçak krizi çözüldü! Amerikalı şirket tazminat ödeyecek - Ekonomi
07:59   Son dakika: Yılbaşında içki ve sigaraya vergi artışı olmayacak - Ekonomi
31.12.2019 10:23:12