Altın Fiyatları

CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 213,30 213,50 212,80 213,00 Cumhuriyet Ata Lira 1.406,00 1.427,00 1.402,00 1.423,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 194,50 198,50 194,00 198,00 Lira(Tam) Ziynet 1.374,00 1.394,00 1.370,00 1.390,00 Yarım Ziynet 687,00 697,00 685,00 695,00 Çeyrek Ziynet 343,00 348,00 342,00 347,00

12 Kasım 2018 Pazartesi 12:58



12 Kasım 2018 Pazartesi 12:58

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 213,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.423,00 lira oldu.İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle: