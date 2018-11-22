22 Kasım 2018, 12:47
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Altın Fiyatları

Altın Fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 210,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.407,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 210,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.407,00 lira oldu.


İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 209,40 209,60 210,30 210,50
Cumhuriyet Ata Lira 1.380,00 1.401,00 1.386,00 1.407,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 191,00 195,00 192,00 196,00
Lira(Tam) Ziynet 1.349,00 1.369,00 1.354,00 1.374,00
Yarım Ziynet 674,00 684,00 677,00 687,00
Çeyrek Ziynet 337,00 342,00 339,00 344,00
İstanbul,Kapalıçarşı
22 Kasım 2018 Perşembe 12:47