Altın Fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı
'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 213,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.425,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
İstanbul,Kapalıçarşı
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|PERŞEMBE
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|CUMA
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|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|213,00
|213,20
|213,00
|213,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.404,00
|1.425,00
|1.404,00
|1.425,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|194,25
|198,25
|194,25
|198.25
|Lira (Tam) Ziynet
|1.371,00
|1.392,00
|1.371,00
|1.392,00
|Yarım Ziynet
|686,00
|696,00
|686,00
|696,00
|Çeyrek Ziynet
|343,00
|348,00
|343,00
|348,00
07 Aralık 2018 Cuma 12:57