10 Aralık 2018, 12:59
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Altın Fiyatları

Altın Fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 211,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.413,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 211,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.413,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 211,30211,50211,30211,50
Cumhuriyet Ata Lira 1.392,001.413,001.392,001.413,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 192,70196,70192,70196,70
Lira (Tam) Ziynet 1.361,001.381,001.361,001.381,00
Yarım Ziynet 680,00690,00680,00690,00
Çeyrek Ziynet 340,00345,00340,00345,00
İstanbul,Kapalıçarşı
10 Aralık 2018 Pazartesi 12:59