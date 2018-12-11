11 Aralık 2018, 13:10
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Altın Fiyatları

Altın Fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 216,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.445,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 216,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.445,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugünkü fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 212,20212,40216,00216,20
Cumhuriyet Ata Lira 1.398,001.419,001.424,001.445,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 193,50197,50197,00201,00
Lira (Tam) Ziynet 1.366,001.386,001.391,001.411,00
Yarım Ziynet 683,00693,00696,00706,00
Çeyrek Ziynet 342,00347,00348,00353,00
İstanbul,Kapalıçarşı
11 Aralık 2018 Salı 13:10