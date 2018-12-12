Altın Fiyatları

SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 215,00 215,20 214,20 214,40 Cumhuriyet Ata Lira 1.417,00 1.438,00 1.398,00 1.419,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 196,00 200,00 195,00 199,00 Lira (Tam) Ziynet 1.385,00 1.405,00 1.380,00 1.400,00 Yarım Ziynet 692,00 702,00 690,00 700,00 Çeyrek Ziynet 346,00 351,00 345,00 350,00





12 Aralık 2018 Çarşamba 13:05



12 Aralık 2018 Çarşamba 13:05

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 214,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.419,00 lira oldu.İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugünkü fiyatları (TL) şöyle: