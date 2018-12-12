Altın Fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 214,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.419,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugünkü fiyatları (TL) şöyle:
İstanbul,Kapalıçarşı
|
|SALI
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|ÇARŞAMBA
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|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|215,00
|215,20
|214,20
|214,40
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.417,00
|1.438,00
|1.398,00
|1.419,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|196,00
|200,00
|195,00
|199,00
|Lira (Tam) Ziynet
|1.385,00
|1.405,00
|1.380,00
|1.400,00
|Yarım Ziynet
|692,00
|702,00
|690,00
|700,00
|Çeyrek Ziynet
|346,00
|351,00
|345,00
|350,00
12 Aralık 2018 Çarşamba 13:05