12 Aralık 2018, 17:26
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Altın Fiyatları

Altın Fiyatları

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,46 azalışla 214,20 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,46 azalışla 214,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 350 lira, Cumhuriyet altını 1.431,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,46 azalışla 214,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, dünkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 215,00 215,20 214,00214,20
Cumhuriyet Ata Lira 1.417,00 1.438,00 1.410,001.431,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 196,00 200,00 195,00199,00
Lira (Tam) Ziynet 1.385,00 1.405,00 1.378,001.398,00
Yarım Ziynet 692,00 702,00 689,00699,00
Çeyrek Ziynet 346,00 351,00


345,00350,00

İstanbul,Kapalıçarşı
12 Aralık 2018 Çarşamba 17:26