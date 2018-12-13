13 Aralık 2018, 13:11
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Altın Fiyatları

Altın Fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 215,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.438,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 215,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.438,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugünkü fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 214,00214,20215,00215,20
Cumhuriyet Ata Lira 1.410,001.431,001.417,001.438,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 195,00199,00196,00200,00
Lira (Tam) Ziynet 1.378,001.398,001.385,001.405,00
Yarım Ziynet 689,00699,00692,00702,00
Çeyrek Ziynet 345,00350,00346,00351,00
İstanbul,Kapalıçarşı
13 Aralık 2018 Perşembe 13:11