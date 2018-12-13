13 Aralık 2018, 17:22
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Altın Fiyatları

Altın Fiyatları

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,37 azalışla 213,40 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,37 azalışla 213,40 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 348 lira, Cumhuriyet altını 1.426,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,37 azalışla 213,400 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, dünkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 214,00 214,20 213,20213,40
Cumhuriyet Ata Lira 1.410,00 1.431,00 1.405,001.426,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 195,00 199,00194,40198,40
Lira (Tam) Ziynet 1.378,00 1.398,00 1.373,001.393,00
Yarım Ziynet 689,00 699,00 687,00697,00
Çeyrek Ziynet 345,00 350,00


343,00348,00

İstanbul,Kapalıçarşı
13 Aralık 2018 Perşembe 17:22