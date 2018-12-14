Altın Fiyatları

Kapalıçarşı
'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,37 artışla 214,20 liradan tamamladı. İstanbul
Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 350 lira, Cumhuriyet altını 1.431,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,37 artışla 214,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, dünkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
İstanbul,Kapalıçarşı
|
|PERŞEMBE
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|CUMA
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|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|213,20
|213,40
|214,00
|214,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.405,00
|1.426,00
|1.410,00
|1.431,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|194,40
|198,40
|195,00
|199,00
|Lira (Tam) Ziynet
|1.373,00
|1.393,00
|1.378,00
|1.398,00
|Yarım Ziynet
|687,00
|697,00
|689,00
|699,00
|Çeyrek Ziynet
|343,00
|348,00
|345,00
|350,00
14 Aralık 2018 Cuma 17:35