Altın Fiyatları

Kapalıçarşı
'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,23 artışla 214,70 liradan tamamladı. İstanbul
Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 350 lira, Cumhuriyet altını 1.435,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,23 artışla 214,70 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
İstanbul,Kapalıçarşı
|
|CUMA
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|PAZARTESİ
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|
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|214,00
|214,20
|214,50
|214,70
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.410,00
|1.431,00
|1.414,00
|1.435,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|195,00
|199,00
|195,50
|199,50
|Lira (Tam) Ziynet
|1.378,00
|1.398,00
|1.381,00
|1.401,00
|Yarım Ziynet
|689,00
|699,00
|691,00
|701,00
|Çeyrek Ziynet
|345,00
|350,00
|345,00
|350,00
Kaynak: AA