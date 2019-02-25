25 Şubat 2019, 13:14
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Altın Fiyatları

Altın Fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 227,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.518,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 227,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.518,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 227,50227,70227,20227,40
Cumhuriyet Ata Lira 1.499,001.520,001.497,001.518,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 207,50211,50207,00211,00
Lira(Tam) Ziynet 1.465,001.485,001.463,001.483,00
Yarım Ziynet 733,00743,00732,00742,00
Çeyrek Ziynet 366,00371,00366,00371,00

İstanbul, Kapalıçarşı, Ekonomi
Kaynak: AA