06 Mart 2019, 12:50
»»

Altın Fiyatları

Altın Fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 223 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.489 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 223 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.489 lira oldu.


İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 222,60 222,80 222,80 223,00
Cumhuriyet Ata Lira 1.466,00 1.487,00 1.468,00 1.489,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 203,00 207,00 203,20 207,20
Lira(Tam) Ziynet 1.433,00 1.453,00 1.435,00 1.455,00
Yarım Ziynet 717,00 727,00 717,00 727,00
Çeyrek Ziynet 359,00 364,00 359,00 364,00
İstanbul, Kapalıçarşı, Ekonomi
Kaynak: AA