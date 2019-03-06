Altın Fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı
'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 223 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.489 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
İstanbul, Kapalıçarşı, Ekonomi
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|SALI
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|ÇARŞAMBA
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|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|222,60
|222,80
|222,80
|223,00
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.466,00
|1.487,00
|1.468,00
|1.489,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|203,00
|207,00
|203,20
|207,20
|Lira(Tam) Ziynet
|1.433,00
|1.453,00
|1.435,00
|1.455,00
|Yarım Ziynet
|717,00
|727,00
|717,00
|727,00
|Çeyrek Ziynet
|359,00
|364,00
|359,00
|364,00
Kaynak: AA