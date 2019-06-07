Altın fiyatları

PAZARTESİ CUMA Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 248,00 248,20 250,80 251,00 Cumhuriyet Ata Lira 1.634,00 1.655,00 1.653,00 1.674,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 226,00 230,00 228,70 232,70 Lira(Tam) Ziynet 1.597,00 1.607,00 1.615,00 1.635,00 Yarım Ziynet 799,00 806,00 808,00 818,00 Çeyrek Ziynet 399,00 404,00 404,00 409,00



Kaynak: AA

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 251 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.674,00 lira oldu.İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle: