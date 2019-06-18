18.06.2019 12:37
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Altın fiyatları

Altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 252,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.683,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 252,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.683,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
PAZARTESİSALI
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 252,80253,00252,20252,40
Cumhuriyet Ata Lira 1.666,001.687,001.662,001.683,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 230,50234,50230,00234,00
Lira(Tam) Ziynet 1.628,001.648,001.624,001.644,00
Yarım Ziynet 814,00824,00812,00822,00
Çeyrek Ziynet 407,00412,00406,00411,00
Kaynak: AA
İstanbul, Kapalıçarşı, Ekonomi

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