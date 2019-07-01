01.07.2019 12:45
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Altın fiyatları

Altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 254,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.698,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı 'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 254,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.698,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
CUMAPAZARTESİ
AlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)261,20261,40254,50254,70
Cumhuriyet Ata Lira1.721,001.742,001.677,001.698,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)238,00242,00234,00236,00
Lira(Tam) Ziynet1.682,001.702,001.639,001.659,00
Yarım Ziynet841,00851,00820,00830,00
Çeyrek Ziynet421,00426,00410,00415,00
Kaynak: AA
Kapalıçarşı , İstanbul , Ekonomi

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