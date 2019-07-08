08.07.2019 12:47
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Altın fiyatları

Altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 259,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.728,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 259,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.728,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 252,00 252,20 259,00 259,20
Cumhuriyet Ata Lira 1.661,00 1.682,00 1.707,00 1.728,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 230,00 234,00 236,20 240,20
Lira(Tam) Ziynet 1.623,00 1.643,00 1.668,00 1.688,00
Yarım Ziynet 812,00 822,00 834,00 844,00
Çeyrek Ziynet 406,00 411,00 417,00 422,00
Kaynak: AA
Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

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