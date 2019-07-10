10.07.2019 12:45
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Altın fiyatları

Altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 257,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.718,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 257,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.718,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 256,00 256,20 257,50 257,70
Cumhuriyet Ata Lira 1.687,00 1.708,00 1.697,00 1.718,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 233,00 237,00 235,00 239,00
Lira(Tam) Ziynet 1.648,00 1.668,00 1.658,00 1.678,00
Yarım Ziynet 824,00 834,00 829,00 839,00
Çeyrek Ziynet 412,00 417,00 415,00 420,00
Kaynak: AA
Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

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