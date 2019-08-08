Haberler» Ekonomi» Haber

Altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 264,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.763,00 lira oldu.

08.08.2019 12:48 Altın fiyatları
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 264,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.763,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 265,00 265,20 264,30 264,50
Cumhuriyet Ata Lira 1.746,00 1.767,00 1.742,00 1.763,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 242,00 246,00 241,00 245,00
Lira(Tam) Ziynet 1.706,00 1.726,00 1.702,00 1.722,00
Yarım Ziynet 853,00 863,00 851,00 861,00
Çeyrek Ziynet 427,00 432,00 426,00 431,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
13:18   Red Bull Car Park Drift Dünya Finali
13:16   Türkiye-Ukrayna İş Forumu
13:15   Güney Kore "Blockchain Serbest Bölgesi" kurdu
13:12   Borsa günün ilk yarısında yükseldi
13:12   Piyasalarda gün ortası
13:10   Dünyanın ilk 5G oteli açıldı
13:02   Rusya'nın dış ticaret fazlası geriledi