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Altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 266,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.774,000 lira oldu.

09.08.2019 12:46 Altın fiyatları
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 266,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.774,000 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
PERŞEMBE CUMA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 262,50 262,70 266,00 266,20
Cumhuriyet Ata Lira 1.730,00 1.751,00 1.753,00 1.774,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 239,50 243,50 242,50 246,50
Lira(Tam) Ziynet 1.691,00 1.711,00 1.713,00 1.733,00
Yarım Ziynet 845,00 855,00 857,00 867,00
Çeyrek Ziynet 423,00 428,00 428,00 433,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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