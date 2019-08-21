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Altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 275,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.837,00 lira oldu.

21.08.2019 12:44 Altın fiyatları
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 275,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.837,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 277,30 277,50 275,50 275,70
Cumhuriyet Ata Lira 1.828,00 1.849,00 1.816,00 1.837,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 253,00 257,00 251,00 255,00
Lira(Tam) Ziynet 1.786,00 1.806,00 1.774,00 1.794,00
Yarım Ziynet 893,00 903,00 887,00 897,00
Çeyrek Ziynet 447,00 452,00 444,00 449,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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