Haberler» Ekonomi» Haber

Altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 288,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.920,00 lira oldu.

29.08.2019 12:26 Altın fiyatları
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 288,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.920,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 287,00 287,20 288,20 288,40
Cumhuriyet Ata Lira 1.891,00 1.912,00 1.899,00 1.920,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 262,00 266,00 263,00 267,00
Lira(Tam) Ziynet 1.848,00 1.868,00 1.856,00 1.876,00
Yarım Ziynet 924,00 934,00 928,00 938,00
Çeyrek Ziynet 462,00 467,00 464,00 469,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
12:40   Türk mühendisler yüzde yüz yerli lazer epilasyon cihazı üretti
12:31   Zonguldak'ta ihracat ve ithalat azaldı
12:30   Bakan Pekcan "İhracat Ana Planı"nı açıkladı
12:30   Enerjisa Enerji ile TOBB ETÜ Hastanesi'nden enerji tasarrufu anlaşması
12:28   Ağustos ayı üretici ve market fiyatları
12:26   Altın fiyatları
12:26   Sur Yapı Marka AVM'de çılgın parkur başlıyor