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Altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 275,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.833,00 lira oldu.

13.09.2019 12:38Altın fiyatları
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 275,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.833,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
PERŞEMBECUMA
AlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)274,80275,00275,00275,20
Cumhuriyet Ata Lira1.811,001.832,001.812,001.833,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)251,00255,00251,00255,00
Lira(Tam) Ziynet1.770,001.790,001.771,001.791,00
Yarım Ziynet885,00895,00886,00896,00
Çeyrek Ziynet443,00448,00443,00448,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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