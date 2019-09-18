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Altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 275,2 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.833 lira oldu.

18.09.2019 12:32Altın fiyatları
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 275,2 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.833 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
SALIÇARŞAMBA
AlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)275,60275,80275,00275,20
Cumhuriyet Ata Lira1.816,001.837,001.812,001.833,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)251,00255,00251,00255,00
Lira(Tam) Ziynet1.775,001.795,001.771,001.791,00
Yarım Ziynet888,00898,00886,00896,00
Çeyrek Ziynet444,00449,00443,00448,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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