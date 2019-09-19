Haberler » Ekonomi » Haber

Altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 274,8 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.831 lira oldu.

19.09.2019 12:40Altın fiyatları
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 274,8 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.831 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
ÇARŞAMBAPERŞEMBE
AlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)274,50274,70274,60274,80
Cumhuriyet Ata Lira1.809,001.830,001.810,001.831,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)250,00254,00250,40254,40
Lira(Tam) Ziynet1.768,001.788,001.768,001.788,00
Yarım Ziynet884,00894,00884,00894,00
Çeyrek Ziynet442,00447,00442,00447,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
14:50 Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı
14:50 Kısa vadeli dış borçlar 126 milyar dolara yükseldi
14:44 Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özeti (1)
14:36 TEKNOFEST'te 96 bilim insanı buluşacak
14:30 Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
14:30 Kumpas davalarını onayan eski Yargıtay üyesine hapis cezası
14:30 Bill Gates: Çin’le işbirliğini artıracağız