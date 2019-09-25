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Altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 280,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.869,00 lira oldu.

25.09.2019 12:24Altın fiyatları
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 280,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.869,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

SALIÇARŞAMBA
AlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)277,60277,80280,40280,60
Cumhuriyet Ata Lira1.829,001.850,001.848,001.869,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)253,00257,00256,00260,00
Lira(Tam) Ziynet1.788,001.808,001.806,001.826,00
Yarım Ziynet894,00904,00903,00913,00
Çeyrek Ziynet447,00452,00452,00457,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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