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Altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 270,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.799,00 lira oldu.

30.09.2019 12:34Altın fiyatları
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 270,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.799,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
CUMAPAZARTESİ
AlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)271,30271,50269,80270,00
Cumhuriyet Ata Lira1.788,001.809,001.778,001.799,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)247,50251,50246,00250,00
Lira(Tam) Ziynet1.747,001.767,001.738,001.758,00
Yarım Ziynet874,00884,00869,00879,00
Çeyrek Ziynet437,00442,00435,00440,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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