Haberler » Ekonomi » Haber

Altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 274,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.827,00 lira oldu.

02.10.2019 12:32Altın fiyatları
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 274,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.827,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
SALIÇARŞAMBA
AlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)270,60270,80274,00274,20
Cumhuriyet Ata Lira1.784,001.805,001.806,001.827,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)247,00251,00250,00254,00
Lira(Tam) Ziynet1.743,001.763,001.765,001.785,00
Yarım Ziynet871,00881,00882,00892,00
Çeyrek Ziynet436,00441,00441,00446,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
16:06 TOTAL, Dünya Kahve Günü'nü özel kampanyayla kutladı
16:00 Kimyada 9 aylık ihracat 15 milyar doları aştı
15:51 Bakan pekcan: türkiye dengeleme sürecine girdi
15:51 Avrasya Bölgesinin en büyük Blockchain Zirvesi Türkiye’de gerçekleşiyor
15:48 "İhracatta yakaladığımız ivmenin süreceğine inancımız tam"
15:47 TEB, "Hoş Geldin Kredisi"nde faizi yüzde 1,18'e düşürdü
15:46 Volkswagen Türkiye'ye ilk adımı attı