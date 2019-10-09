Haberler » Ekonomi » Altın fiyatları

Altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 282,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.881,00 lira oldu.

09.10.2019 12:36Altın fiyatları
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 282,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.881,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

SALIÇARŞAMBA
AlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)280,80281,00282,20282,40
Cumhuriyet Ata Lira1.850,001.871,001.860,001.881,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)256,00260,00257,50261,50
Lira(Tam) Ziynet1.808,001.828,001.817,001.837,00
Yarım Ziynet904,00914,00909,00919,00
Çeyrek Ziynet452,00457,00454,00459,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
15:00 Zafer Plaza 20 yılda 250 milyon ziyaretçi ağırladı
14:59 Gaziantep Tanıtım Günleri 10-13 Ekim'de Maltepe'de
15:01 iPhone 11'lerin Türkiye satış fiyatları belli oldu!
15:00 Oppo'dan Z kuşağına "A Serisi 2020"
14:56 Karmod, Batı Afrika'da madencilerle buluştu
14:56 CK Enerji'den 39 akülü sandalye şarj istasyonu hedefi
14:51 50 bin liradan 2 buçuk milyon TL’ye kadar traktörler sergileniyor
9.10.2019 15:10:13