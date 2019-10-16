Haberler » Ekonomi » Altın fiyatları

Altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 281,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.875,00 lira oldu.

16.10.2019 12:26Altın fiyatları
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 281,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.875,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

SALIÇARŞAMBA
AlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)281,80282,00281,40281,60
Cumhuriyet Ata Lira1.857,001.878,001.854,001.875,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)257,00261,00256,50260,50
Lira(Tam) Ziynet1.815,001.835,001.812,001.832,00
Yarım Ziynet907,00917,00906,00916,00
Çeyrek Ziynet454,00459,00453,00458,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
14:31 BTB Başkanı Matlı: "Ekonomimizi güçlendirerek Mehmetçiğimizin yanında olmalıyız"
14:34 BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
14:32 En fazla kaybettiren BES fonları
14:32 Petrol Ofisi, TÜMKAF 2019'da mühendis adaylarıyla buluştu
14:31 Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
14:30 BES fonu istatistikleri
14:30 En fazla kazandıran BES fonları
16.10.2019 14:38:01