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Altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 276,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.843,00 lira oldu.

18.10.2019 12:45Altın fiyatları
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 276,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.843,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBECUMA
AlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)282,30282,50276,50276,70
Cumhuriyet Ata Lira1.860,001.881,001.822,001.843,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)257,50261,50252,00256,00
Lira(Tam) Ziynet1.818,001.838,001.781,001.801,00
Yarım Ziynet909,00919,00890,00900,00
Çeyrek Ziynet455,00460,00445,00450,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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