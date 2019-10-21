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Altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 279,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.863,00 lira oldu.

21.10.2019 12:26Altın fiyatları
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 279,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.863,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
CUMAPAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 277,00277,20279,50279,70
Cumhuriyet Ata Lira 1.825,001.846,001.842,001.863,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 252,60256,60255,00259,00
Lira(Tam) Ziynet 1.784,001.804,001.800,001.820,00
Yarım Ziynet 892,00902,00900,00910,00
Çeyrek Ziynet 446,00451,00450,00455,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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