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Altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 279,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.862,00 lira oldu.

22.10.2019 12:42Altın fiyatları
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 279,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.862,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİSALI
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 279,80280,00279,30279,50
Cumhuriyet Ata Lira 1.844,001.865,001.841,001.862,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 255,00259,00254,70258,70
Lira(Tam) Ziynet 1.802,001822,001.799,001.819,00
Yarım Ziynet 901,00911,00899,00909,00
Çeyrek Ziynet 450,00455,00450,00455,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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