Haberler » Ekonomi » Altın fiyatları

Altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 276,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.842,00 lira oldu.

31.10.2019 12:44Altın fiyatları
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 276,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.842,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
ÇARŞAMBAPERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 275,00275,20276,30276,50
Cumhuriyet Ata Lira 1.812,001.833,001.821,001.842,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 251,00255,00252,00256,00
Lira(Tam) Ziynet 1.771,001.791,001.779,001.799,00
Yarım Ziynet 876,00886,00890,00900,00
Çeyrek Ziynet 443,00448,00445,00450,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
14:20 Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
14:18 Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
14:18 Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
14:16 Borsada günün ilk yarısı (1)
14:16 Borsada günün ilk yarısı (2)
14:12 ABD’nin Ermeni kararı fonları da etkileyecek
14:06 Türk araçların ihracat taşımaları eylülde yüzde 5 arttı
31.10.2019 14:22:05