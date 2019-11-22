Haberler » Ekonomi » Altın fiyatları - Ekonomi

Altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 269,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.797,00 lira oldu.

22.11.2019 12:46 | Son Güncelleme: 22.11.2019 12:46Altın fiyatları
'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 269,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.797,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBECUMA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 269,00269,20269,50269,70
Cumhuriyet Ata Lira 1.773,001.794,001.776,001.797,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 245,00249,00245,80249,80
Lira(Tam) Ziynet 1.732,001.752,001.736,001.756,00
Yarım Ziynet 866,00876,00868,00878,00
Çeyrek Ziynet 433,00435,00434,00439,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
16:05 Balıkçılar bu sezon hedefledikleri avcılığın yarısına bile ulaşamadı
16:02 Ticaret Bakanı Pekcan otomotiv sektörünün temsilcileriyle bir araya geldi
15:50 Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Akay: "Kayseri Şeker'e yatırım...
15:42 Şanlıurfa Ticaret Borsası
15:28 220 Türk firması Dubai’ye çıkarma yapacak
14:15 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Lisede sınıfta kalma geri geliyor
13:52 TEM otoyolunda otomobil bariyerlere çarpıp parçalandı: 1 ölü, 2 yaralı
12:46 8 çift pantolonu üst üste giyen kadın, görevlilere yakalandı
11:19 Kara Cuma'da firmaların fiyat oyunu ifşa oldu
10:00 Meteoroloji'den beklenen haber geldi! Yeni haftada kar var
22:48 Meclis'ten geçti! Futbolculardan alınan vergi yüzde 20'ye yükseltildi
22.11.2019 16:09:20