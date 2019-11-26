Haberler » Ekonomi » Altın fiyatları - Ekonomi

Altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 269,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.797,00 lira oldu.

26.11.2019 12:38 | Son Güncelleme: 26.11.2019 12:38Altın fiyatları
'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 269,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.797,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİSALI
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 268,90269,10269,50269,70
Cumhuriyet Ata Lira 1.772,001.793,001.776,001.797,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 245,00249,00246,00250,00
Lira(Tam) Ziynet 1.732,001.752,001.736,001.756,00
Yarım Ziynet 866,00876,00868,00878,00
Çeyrek Ziynet 433,00438,00434,00439,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
14:03 Ali Koç: Potansiyelini aşan bir Türkiye için herkesin sorumluluğu var
14:02 2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda
13:56 Güneydoğu Enerji Forumu
13:53 "Gerçeklerin bir gün mutlaka gün yüzüne çıkmak gibi bir huyu var"
13:51 Bursa karoseri sektörü temsilcileri ABD'de
13:04 13 Fransız askeri helikopter kazasında öldü
10:59 58 yaşındaki adam, eşinin yasak aşkı tarafından ormanlık alanda öldürüldü
10:36 Rusya: Türkiye ile yeni bir S-400 kontratı imzalamak istiyoruz
09:52 Genç sporcu, banka kredisiyle fitness sporunda dünya şampiyonu oldu
09:10 Marketlerdeki plastik poşet fiyatları yeni yılda da 25 kuruş olacak
09:05 Yargıtay'dan emsal karar: Yıllık izin parasını almak için işten ayrılmak şart
21:50 Kırıkkale'de 45 yaşındaki Ebru öğretmen, evinde ölü bulundu
18:50 MasterChef yarışmasıyla tanınan Eda, çocukken yaşadığı dramı anlattı
18:42 Motorinin litre fiyatında 8 kuruş indirime gidilecek
26.11.2019 14:11:33