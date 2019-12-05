Haberler » Ekonomi » Altın fiyatları - Ekonomi

Altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 273,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.820,00 lira oldu.

05.12.2019 12:22 | Son Güncelleme: 05.12.2019 12:22Altın fiyatları
'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 273,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.820,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBAPERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 272,70272,90273,00273,20
Cumhuriyet Ata Lira 1.797,001.818,001.799,001.820,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 249,00253,00249,00253,00
Lira(Tam) Ziynet 1.756,001.776,001.758,001.778,00
Yarım Ziynet 878,00888,00879,00889,00
Çeyrek Ziynet 439,00444,00440,00445,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

14:33 Güler Sabancı’dan Topluma Gönüllülük Çağrısı - Ekonomi
14:28 Fransa'da grevler hayatı durma noktasına getirdi - Ekonomi
14:28 Türkiye'de vergi gelirlerinin GSYH'ye oranı geriledi - Ekonomi
14:26 Uluslararası Travel Turkey İzmir Fuarı 13'üncü kez açıldı - Ekonomi
14:26 Spot piyasada elektrik fiyatları - Ekonomi
14:03 BTK 10 markaya ait 11 telefon ve telsiz modelinin satışını yasakladı - Ekonomi
13:49 İmamoğlu, Bloomberg'in '2019'u 2019 yapan 50 kişi' listesine girdi - Ekonomi
12:47 Osmaniye'de 5 milyon dolarlık 'selenyum' ele geçirildi - Ekonomi
12:12 Pastırma polemiğinin ardından şimdi de 'cağ kebabı kimin?' tartışması başladı - Ekonomi
11:44 Son dakika: Türkiye'nin Libya ile imzaladığı tarihi anlaşma Meclis'te oylanacak - Ekonomi
5.12.2019 14:36:55