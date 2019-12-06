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Altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 273,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.820,00 lira oldu.

06.12.2019 12:44 | Son Güncelleme: 06.12.2019 12:44Altın fiyatları
'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 273,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.820,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
PERŞEMBECUMA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 272,80273,00273,00273,20
Cumhuriyet Ata Lira 1.798,001.819,001.799,001.820,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 249,00253,00249,00253,00
Lira(Tam) Ziynet 1.757,001.777,001.758,001.778,00
Yarım Ziynet 878,00888,00879,00889,00
Çeyrek Ziynet 439,00444,00440,00445,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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