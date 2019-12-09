Haberler » Ekonomi » Altın fiyatları - Ekonomi

Altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 273,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.820,00 lira oldu.

09.12.2019 12:40 | Son Güncelleme: 09.12.2019 12:40Altın fiyatları
'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 273,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.820,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
CUMAPAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 271,80272,00273,00273,20
Cumhuriyet Ata Lira 1.791,001.812,001.799,001.820,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 248,00252,00249,00253,00
Lira(Tam) Ziynet 1.750,001.770,001.758,001.778,00
Yarım Ziynet 875,00885,00879,00889,00
Çeyrek Ziynet 438,00443,00440,00445,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

14:26 Konya Ticaret Borsası - Ekonomi
14:24 Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ikinci toplantısı yarın - Ekonomi
14:22 Spot piyasada elektrik fiyatları - Ekonomi
14:21 Bakan Pekcan, "2020 bizim için bir Afrika yılı olacak" - Ekonomi
14:18 Kuaförlük kursuna katılan hanımlar kalfalık belgelerini aldı - Ekonomi
14:14 Dolar son 1,5 ayın en yüksek seviyesinde! - Ekonomi
12:41 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 2020 büyüme hedefimiz yüzde 5 - Ekonomi
12:27 Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak? İşte olası zam senaryoları - Ekonomi
12:20 Fatih Erbakan'dan çarpıcı 'asgari ücret' açıklaması: Alınan vergiler sıfırlanacak - Ekonomi
11:38 Asılsız haberler nüfus müdürlüğü çalışanlarını isyan ettirdi - Ekonomi
9.12.2019 14:32:12