Haberler » Ekonomi » Altın fiyatları - Ekonomi

Altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 274,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.827,00 lira oldu.

11.12.2019 12:38 | Son Güncelleme: 11.12.2019 12:38Altın fiyatları
'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 274,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.827,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
SALIÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 273,80274,00274,00274,20
Cumhuriyet Ata Lira 1.804,001.825,001.806,001.827,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 250,00254,00250,00254,00
Lira(Tam) Ziynet 1.763,001.783,001.765,001.785,00
Yarım Ziynet 882,00892,00882,00892,00
Çeyrek Ziynet 441,00446,00441,00446,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

15:02 Akdeniz Enerji Düzenleyicileri Birliği Roma'da toplandı - Ekonomi
14:56 Karmod'dan İstanbul Yeni Havalimanı'na polis güvenlik kulübeleri - Ekonomi
14:52 Marmarabirlik yöneticileri Türkiye Kooperatifler Fuarı'na katıldı - Ekonomi
14:52 Türk Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Eroğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Ekonomi
14:45 MESİAD'ta başkan değişmedi - Ekonomi
14:30 İstanbul'da barajlardaki su miktarı son 10 yılın en düşük seviyesine indi - Ekonomi
14:07 Kahramanmaraşlı esnaf 50 lirayı, 50 bin liraya satışa çıkardı - Ekonomi
13:26 Türkiye'den 455 bin kredi kartı bilgisinin çalındığı iddia edildi - Ekonomi
12:59 Silivri'de köylülerin su faturasına yüzde 400 zam yapıldı! İmamoğlu konuyla ilgili açıklama yaptı - Ekonomi
12:26 Bütçe ilk defa 2020'de 1 trilyon lirayı aşacak - Ekonomi
11.12.2019 15:07:37