Haberler » Ekonomi » Altın fiyatları - Ekonomi

Altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 274,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.825,00 lira oldu.

13.12.2019 12:40 | Son Güncelleme: 13.12.2019 12:40Altın fiyatları
'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 274,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.825,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBECUMA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 276,00276,20273,80274,00
Cumhuriyet Ata Lira 1.819,001.840,001.804,001.825,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 252,00256,00250,00254,00
Lira(Tam) Ziynet 1.778,001.798,001.763,001.783,00
Yarım Ziynet 889,00899,00882,00892,00
Çeyrek Ziynet 444,00449,00441,00446,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

13:12 Doğa Koleji'nden devir açıklaması - Ekonomi
13:08 Borsa, günün ilk yarısında 111.000 puanı aştı - Ekonomi
13:04 Denizli'de emekli sayısı Kasım 2019 itibari ile 220 bin 131 oldu - Ekonomi
13:04 Serbest piyasada altın fiyatları - Ekonomi
12:58 Tekstildeki geri dönüşümün yüzde 85'lik ihtiyacını Uşak karşılıyor - Ekonomi
12:45 İşte KYK kredi borcu olan üniversiteliler için düşünülen formül - Ekonomi
12:23 İngiltere'de seçimi kazanan Johnson: 31 Ocak'ta AB'den ayrılıyoruz - Ekonomi
11:57 Diyarbakır'da 1 milyon liranın sahibi aranıyor - Ekonomi
11:50 TEMSA üretimi neden durdurduğunu açıkladı: Hacizler nedeniyle mecbur kaldık - Ekonomi
11:36 Bakan Selçuk EYT'liler için "Emekliliğe hak kazanamayanlar" ifadesini kullandı - Ekonomi
13.12.2019 13:15:02