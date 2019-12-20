Haberler » Ekonomi » Altın fiyatları - Ekonomi

Altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 281,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.876,00 lira oldu.

20.12.2019 12:46 | Son Güncelleme: 20.12.2019 12:46 Altın fiyatları
'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 281,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.876,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
PERŞEMBE CUMA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 282,00 282,20 281,40 281,60
Cumhuriyet Ata Lira 1.858,00 1.879,00 1.855,00 1.876,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 257,00 261,00 257,00 261,00
Lira(Tam) Ziynet 1.816,00 1.836,00 1.812,00 1.832,00
Yarım Ziynet 908,00 918,00 906,00 916,00
Çeyrek Ziynet 454,00 459,00 453,00 458,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

13:48   Ankara Milli Pul Sergisi açıldı - Ekonomi
13:44   İYİ Partili vekilden bomba iddia: Ölü kişileri muayene edip SGK'yı 1 milyon lira zarara uğrattılar - Ekonomi
13:42   Güler Sabancı: Hızla dönüşen bir enerji ekosistemine doğru ilerliyoruz - Ekonomi
13:42   Enerji Bakanı Dönmez: "Vatandaşlarımız istedikleri taktirde sadece yenilenebilir enerji... - Ekonomi
13:39   Borsa ilk yarıda yükseldi - Ekonomi
11:51   Son dakika: Bakan Dönmez: Elektrikte yeni bir tarife modeli üzerinde çalışıyoruz - Ekonomi
11:29   Son Dakika: Sendikaların asgari ücret teklifi 2.578 lira - Ekonomi
11:28   Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, 19 bin TL'yi bulan maaşla personel arıyor - Ekonomi
11:16   Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geliyor - Ekonomi
20.12.2019 14:00:34