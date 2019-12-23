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Altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 283,30 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.887,00 lira oldu.

23.12.2019 12:46 | Son Güncelleme: 23.12.2019 12:46 Altın fiyatları
'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 283,30 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.887,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 282,50 282,70 283,10 283,30
Cumhuriyet Ata Lira 1.862,00 1.883,00 1.866,00 1.887,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 257,65 261,65 258,00 263,00
Lira(Tam) Ziynet 1.819,00 1.839,00 1.823,00 1.843,00
Yarım Ziynet 910,00 920,00 912,00 922,00
Çeyrek Ziynet 455,00 460,00 456,00 461,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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