Haberler » Ekonomi » Altın fiyatları - Ekonomi

Altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 287,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.915,00 lira oldu.

26.12.2019 12:36 | Son Güncelleme: 26.12.2019 12:36 Altın fiyatları
'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 287,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.915,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 286,50 286,70 287,40 287,60
Cumhuriyet Ata Lira 1.888,00 1.909,00 1.894,00 1.915,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 261,00 265,00 262,00 266,00
Lira(Tam) Ziynet 1.845,00 1.865,00 1.851,00 1.871,00
Yarım Ziynet 923,00 933,00 926,00 936,00
Çeyrek Ziynet 461,00 466,00 463,00 468,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

13:00   Savunmada yeni teknolojiler çalıştayda ele alındı - Ekonomi
12:57   BoJ / Kuroda: BoJ gerekirse para politikalarını gevşetebilir - Ekonomi
12:54   Giresun pidesi ve çayına coğrafi işaret alınması hedefleniyor - Ekonomi
12:54   Büyükşehir'den 3,5 milyon TL'lik yatırım - Ekonomi
12:49   Egeli ihracatçılar 2020'de rekor hedefliyor - Ekonomi
12:15   Son dakika: Erdoğan: Kanal İstanbul'u gerekirse milli bütçeyle de yaparız - Ekonomi
11:38   80 milyonluk büyük ikramiyenin hayalini kuranlar bayilerin önünde kuyruk oluşturdu - Ekonomi
11:25   Elektrik ve doğal gazda abonelik işlemleri e-Devlet'ten yapılabiliyor - Ekonomi
11:06   Güvenlik Korucuları, maaşlarının asgari ücretin altında kalmasını istemiyor - Ekonomi
11:03   Son dakika: Borsa İstanbul 114 bin puanı aşarak rekor tazeledi - Ekonomi
26.12.2019 13:02:56