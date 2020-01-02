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Altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 291,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.940,00 lira oldu.

02.01.2020 12:38 | Son Güncelleme: 02.01.2020 12:38 Altın fiyatları
'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 291,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.940,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, salı günkü kapanış ve bugünkü açılış fiyatları (TL) şöyle:
SALI PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 291,00 291,20 291,20 291,40
Cumhuriyet Ata Lira 1.918,00 1.939,00 1.919,00 1.940,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 265,50 269,50 265,50 269,50
Lira(Tam) Ziynet 1.874,00 1894,00 1.875,00 1.895,00
Yarım Ziynet 937,00 947,00 938,00 948,00
Çeyrek Ziynet 469,00 474,00 469,00 474,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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