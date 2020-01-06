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Altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 302,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.015,00 lira oldu.

06.01.2020 12:40 | Son Güncelleme: 06.01.2020 12:40 Altın fiyatları
'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 302,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.015,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 297,10 297,30 302,60 302,80
Cumhuriyet Ata Lira 1.958,00 1.979,00 1.994,00 2.015,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 271,00 275,00 276,00 280,00
Lira(Tam) Ziynet 1.913,00 1.933,00 1.949,00 1.969,00
Yarım Ziynet 957,00 967,00 975,00 985,00
Çeyrek Ziynet 478,00 483,00 487,00 492,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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