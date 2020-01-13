Haberler » Ekonomi » Altın fiyatları - Ekonomi

Altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 291,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.943,00 lira oldu.

13.01.2020 12:36 | Son Güncelleme: 13.01.2020 12:36Altın fiyatları
'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 291,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.943,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
CUMAPAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 293,00293,20291,60291,80
Cumhuriyet Ata Lira 1.931,001.952,001.922,001.943,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 267,00271,00266,00270,00
Lira(Tam) Ziynet 1.887,001.907,001.878,001.898,00
Yarım Ziynet 943,00953,00939,00949,00
Çeyrek Ziynet 472,00477,00470,00475,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

13:39  İmar Kanunu'nda değişiklik teklifi TBMM'de - Ekonomi
13:39  Hopaport 2019’da hedeflerine bir adım daha yaklaştı - Ekonomi
13:39  Türk Telekom ile Türkiye’nin enerjisi daha verimli - Ekonomi
13:36  Serbest piyasada altın fiyatları - Ekonomi
13:34  Ör-Koop, Nazilli Tarım Fuarının Yıldızı Oldu - Ekonomi
13:04  Ankara'da Gökçek dönemiyle ilgili suç duyurusu: Belediye 576 milyon lira zarara uğratıldı - Ekonomi
11:35  Son dakika: İnşaatlar için verilecek kanun teklifi ile kat serbestliği kaldırılacak - Ekonomi
11:11  Bakan Turhan: Kanal İstanbul'dan yıllık 1 milyar dolar civarında gelir elde edeceğiz - Ekonomi
10:40  Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları - Ekonomi
10:38  120 bin seviyesini aşan Borsa İstanbul, adım adım tarihi zirveye koşuyor - Ekonomi
13.01.2020 13:47:00