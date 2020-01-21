Haberler » Ekonomi » Altın fiyatları - Ekonomi

Altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 296,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.974,00 lira oldu.

21.01.2020 12:38 | Son Güncelleme: 21.01.2020 12:38Altın fiyatları
'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 296,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.974,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
PAZARTESİSALI
Alış SatışAlış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 296,90297,10 296,30296,50
Cumhuriyet Ata Lira 1.957,001.978,00 1.953,001.974,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 270,80274,80 270,20274,20
Lira(Tam) Ziynet 1.912,001.932,00 1.908,001.928,00
Yarım Ziynet 956,00976,00 954,00964,00
Çeyrek Ziynet 478,00483,00 477,00482,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

16:29  Mosfed / Güleç: Mobilya sektörü ihracatı 20 yılda 22 kat arttı
16:28  Edirne Ticaret Borsası
16:27  Yapı Kredi’den ilk yeşil tahvil ihracı
16:27  Alman ZEW Endeksi son 4,5 yılın en yükseğinde
16:21  Yeni nesil teknolojik mobilyalar hayatımıza giriyor
21.01.2020 16:31:08